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公共建設商機蓬勃 高雄榮登推案王

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

受到疫情影響，財政部促參司今（29）日表示，今年公共建設招商大會將取消辦理，改以線上版「招商地圖」形式，提供投資人資訊，預計今年下半年至明年上半年將釋出99件、共約2,000億元商機，是近三年新高，其中依據釋出招商金額排名，高雄市奪下六都推案王，台北市、新北市則緊追在後。

促參司官員表示，「招商地圖」網站將分兩階段上線，第一階段預計7月底會放上各案源初步資訊，第二階段預計9月底會透過影音簡報方式，提供投資人更完整的資訊。此外往年的商機座談會，目前預計延後至10月辦理，屆時再視疫情發展情況滾動式檢討。

財政部表示，今年下半年到明年上半年可望釋出的公共建設招商案中，依據促參法辦理的個案，規模前三名為高雄市南區綠能發電示範廠BOT案（100億元）、八德智慧健康創新園區BOT案（82億元）及桃園市中壢區停二等立體停車場民間自提案（78.57億元）。

非以促參法辦理的民間投資案件，規模最大者為台北市捷運系統萬大線莒光站及金城機廠用地土地開發案（220億元）。

若以地方政府來看，高雄市推出的公共建設招商共九件，金額430億元，居六都之冠；台北市推出五件招商案，共277億元；新北市推出11件，共230億元；桃園市推出11件，規模147億元；台中市推出十件，規模115億元；台南市則推出九件，共74億元。

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