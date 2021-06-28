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陸推印花稅新制 未貼花最高罰五倍

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

中國大陸《印花稅法》今年7月1日實施，資誠聯合會計師事務所今（28）日指出，未來大陸印花稅雖然金額較小，但其適用範圍十分廣泛，未貼或少貼花者，可處50%到五倍的罰款，影響甚鉅。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，此次《印花稅法》中明確規範：應稅書面契約及產權轉移書據的計稅依據不包含列明的增值稅稅款，提醒納稅人在擬定合約時，應單獨列示不含稅金額及相應增值稅稅額，以免被稅局按含稅價金計稅，導致多貼花而無法退還。

徐丞毅說明，從近期幾個台商輔導個案看到「包稅條款」，也就是納稅義務人在商務契約中約定，相關稅款支付的義務由合約相對人承擔，這存在一些問題，此類約定在實際執行時若不注意，納稅義務人仍應承擔涉稅法律風險，而相對方則可能有契約違約風險。

舉例來說，徐丞毅表示，譬如陸資買受方約定承擔稅款的跨境股權轉讓合約，對買受方而言，其為法定的扣繳義務人，兩造的交易價款應包括扣繳稅，因此造成計稅基礎增加，需補貼印花；若雙方在稅款承擔條款中未明確納稅後的相關責任，則台資轉讓方恐有無法順利收回尾款的風險。

徐丞毅補充，稅款負擔約定不明是另一個風險，大陸最高人民法院曾有一判例，政府部門的附設機構將一塊土地使用權，轉讓給民營企業，並列舉相關稅費由該企業承擔，由於產權轉讓契約僅列舉了增值稅、契稅和權證變更辦理費，未明確約定土地增值稅由民營企業負擔，最終法院按公平原則，判決雙方各自負擔50%的土地增值稅。

徐丞毅提醒，台商若要設計「包稅條款」，必須在稅款承擔條款多下點功夫，若運用不當，可能會成為雙輸的局面。

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