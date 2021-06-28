因應疫情影響！財政部宣布：繳稅困難將可二度申請延分期

財政部今（28）日表示，預計30日將發布修正「延分期繳稅審核原則」，包括兩大重點，第一是放寬營利事業適用資格，第二是針對申請過延分期的納稅人，若受疫情影響，可二度申請再延期或再分期，以協助納稅人度過難關。

財政部指出，去年3月為協助納稅人紓困，在紓困特別條例施行期間，繳稅有困難者，可向稽徵機關申請延分期繳稅，不受稅額多寡限制，最長可延期一年、分期三年。

隨著紓困特別條例延長施行期間延長至明年6月30日，財政部近期也將修正延分期繳稅審核原則。

首先針對營利事業適用資格略為放寬，所稱的短期間內「營收驟減」，原本是自2020年1月起任「連續兩個月平均」營業額較比較基準減少達15%；未來將新增2020年1月起「任一個月」營業額較比較基準減少15%，也可適用。

其次納稅人先前已申請過延分期繳稅，結果因三級警戒導致繳稅有困難時，可再度申請延分期，不過官員表示，原本申請延期者，原則上僅能再申請延期，不能改申請分期，反之亦然。

此外如果先前因未按分期如期繳稅，導致稽徵機關直接發單限期一次全部繳清者，等於信用不良，就不得申請再延期或再分期繳稅。

官員舉例，假設某公司去年申請所得稅分期繳納，共分三年36期、每期10萬元，每期都有如期繳納，直到今年剩24期，卻因為受到三級警戒影響導致繳稅困難，此時可就剩餘的240萬元，再次申請分期，一樣最長可分期三年；但原則上不能改為申請延期。