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5月房地合一稅15.9億創同期新高 台中短線交易居稅收王

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

據財政部統計資料庫最新資料顯示，房地合一5月個人稅收再創今年單月新高，且是歷年同期新高；全國合計達15.9億元，年增幅度達117%，稅收增加除了反映景氣回升，部分短期持有的轉手有所獲利，一部分可能與新制即將上路也有關係。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此波房地合一稅收從2020年9月就一路走高趨勢，連續多月的稅收都超過10億元，近4個月更達到每月平均14.9億元，反映疫情之前的房市交易熱絡，尤其今年農曆年後房地合一2.0稅制改革逐漸明朗，也促使部分受影響的非自用屋主，開始思考是否要提前出售，因此在市場景氣熱絡與新制前售屋需求增加帶動下，近月的房地合一稅收金額走高。

以區域表現來看，4月個人的房地合一稅收由桃園市居冠，不過5月台中市又重新奪冠，以3.35億元居六都之冠，累計前五月的稅收王仍是台中市居冠，台中市前五月個人房地合一稅收15.6億元，相當於雙北市的加總，由此可見台中市近年的房市熱度的確較雙北市更暢旺。

台中市近年重大建設開發逐漸邁入成熟期，加上工業區與科學園區的開發，也吸引眾多台商回流，房市有許多題材發酵，而台中市還有許多重劃區推出，都帶動土地價格與房價走揚，在房市呈現多頭走勢之下，部分短期投資也都有明顯增值，自然對於房地合一稅收貢獻就相當可觀。

今年前五月個人稅收第二名是高雄市的9.45億元，然後是新北市的8億元，台北市的7.84億元。曾敬德表示，房地合一2.0即將要在7月1日上路，目前剩下預售換約還有機會在上路前轉手，接下來就要進入房地合一2.0的年代。

房地合一 房市

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