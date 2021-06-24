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去年全國特別稅達22億創新高 花蓮礦石稅為大宗

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部統計處今（24）日發布統計通報指出，去年地方特別及臨時稅課實徵淨額達22.1億元，創歷年新高，特別稅成為部分地方政府重要的自籌財源。官員表示，創新高的主要原因，在於花蓮縣自2017年調高礦石稅率後，徵收的礦石稅逐年增加所致。

花蓮縣在2016年公布「礦石開採特別稅自治條例」，徵收稅額從每公噸10元大幅調高至每公噸70元，調整為原來的七倍，當時導致業者不服，提起行政訴訟，雖然花蓮縣府已被判敗訴確定，但縣府日前表示將提起再審及釋憲。

財政部表示，特別稅主要大宗就是來自花蓮縣，以2020年來看，花蓮縣徵收的特別稅就占整體達五成七，主因境內有國內最大礦場；其次則是屏東縣，再次為南投縣，兩者主要都來自河川疏浚的土石標售。

由於花蓮縣是全國特別稅大宗，在花蓮大幅調高礦石稅率後，貢獻的稅額也使全國特別稅逐年成長。2020年全國特別稅實徵淨額達22.1億元，是歷年新高；2021年前五月實徵特別稅為9.8億元，也是歷年同期新高。

財政部指出，特別稅成為部分縣市重要財源，花蓮縣特別稅占自籌財源比重自 2017年突破兩成，2020年達兩成六新高，成為其最重要財源；屏東縣比重亦呈逐年提升。

財政部表示，依據地方稅法通則第3條，地方政府可視自治財政需要，開徵特別稅，目前縣市開徵的特別稅多針對土石採取、礦石開採、營建剩餘土石方等，藉由課特別稅來衡平環境衝擊。

以今年5月而言，課徵特別稅的縣市共十個，包括桃園市、高雄市、宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣及花蓮縣。

財政部 地方政府 台東

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