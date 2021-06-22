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法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

財政部：網路報稅案件中 約兩成採手機報稅

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部賦稅署今（22）日表示，統計至21日共已543萬戶完成綜合所得稅申報，其中有352萬戶是透過網路申報，當中又有72萬戶是採手機報稅，占網路申報件數約兩成。賦稅署副署長李怡慧呼籲納稅人把握最後期限，透過網路及手機完成報稅。

財政部今年首度推出行動電話認證以及手機報稅服務，讓民眾報稅更加輕鬆。根據賦稅署最新統計，約有116萬戶是採行動電話認證，至於採手機版報稅者共約72萬戶。

李怡慧表示，今年度綜所稅已有約八成五民眾完成報稅，剩下約95萬戶尚未申報；營利事業所得稅也已超過九成完成申報。整體申報速度，都與去年大致相當。

而為服務民眾，國稅局上周起恢復臨櫃查調所得及協助報稅服務，李怡慧提醒，若需前往國稅局，請善用預約方式，預約成功後再依據所訂時間到國稅局申辦，避免群聚。

李怡慧表示，目前所得稅申報期限至6月30日，不再延長。不過針對醫護人員，財政部近期將正式公告展延期報稅期間，希望讓第一線醫護能夠安心防疫。

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