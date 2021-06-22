金擘獎受理申請 延長至6月28日

因應疫情發展，財政部表示，第19屆「民間參與公共建設金擘獎」受理申請時間延長至今年6月28日，請欲申請參選團隊把握時間踴躍送件。

財政部表示，第19屆金擘獎原訂今年5月5日至同年6月4日申請受理，配合今年5月19日起全國進入嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)第三級疫情警戒，將受理申請期間延長至今年6月18日。

而因第三級警戒期間再度延長，部分政府機關及民間機構提出因採取分流、居家辦公等措施，致有申請籌備不及情況，為鼓勵優良案件積極參與申請，財政部再延長受理期間至今年6月28日，請各團隊掌握時效，踴躍送件參加。

財政部進一步說明，往年申請單位多將申請資料親自送達該部，今年因應疫情建議採寄送方式，減少人員跨區移動，降低接觸傳染風險。金擘獎申請及相關資訊歡迎至財政部民間參與公共建設資訊網/金擘獎專區/查詢(http://ppp.mof.gov.tw)。