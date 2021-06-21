國有不動產租金減收兩成延長到明年6月 19.5萬戶受惠

財政部國產署今（21）日表示，配合《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行期間延長至2022年6月30日止，國有非公用不動產租金減收兩成的紓困措施，也一併延長至明年6月底，包括國產署委託經營、自行設定地上權國有非公用土地的經營權利金及地租也都比照辦理。

國產署表示，為減輕民眾負擔，針對國產署經管出租、委託經營及自行設定地上權「國有非公用不動產」應繳租金、經營權利金及地租(以下合稱非公用租金)減收兩成；其他機關經管「國有公用不動產」依國有財產法規定辦理收益應收之租金或利用費，財政部已函請各管理機關自行斟酌個案情形減收成數或緩收。

國產署表示，這次非公用租金減收措施延長一年，期間受益合法使用人約19萬5千餘戶，減租金額約新台幣7.57億元，由該署各分署(辦事處)主動辦理，無須合法使用人提出申請。

國產署表示，合法使用人除可適用上開租金紓困措施外，倘符合各該目的事業主管機關依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條規定訂定紓困、補貼或振興措施之條件，亦可向各該主管機關提出申請。合法使用人如對上開非公用租金紓困措施有任何疑問，可電洽該署各分署諮詢窗口。

至其他機關經管國有公用不動產依規定(含國有財產法規定)出租案件，截至今年6月18日，累計租金減免約1.98萬戶，新臺幣約6.24億元。民眾如對國有公用不動產租金紓困措施有任何疑問，請逕洽該不動產管理機關洽詢。