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報稅倒數！ 財政部：還有約104萬戶未報稅

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
報稅僅剩十天，財政資訊中心統計，截至6月20日止共約535萬戶完成綜合所得稅申報，以去年總申報戶數639萬戶來估算，等於約有84%綜所稅納稅人已完成申報，剩下還有約104萬戶尚未完成申報，財政部呼籲民眾把握最後期間完成申報。 圖／聯合報系資料照片
報稅僅剩十天，財政資訊中心統計，截至6月20日止共約535萬戶完成綜合所得稅申報，以去年總申報戶數639萬戶來估算，等於約有84%綜所稅納稅人已完成申報，剩下還有約104萬戶尚未完成申報，財政部呼籲民眾把握最後期間完成申報。 圖／聯合報系資料照片

報稅僅剩十天，財政資訊中心統計，截至6月20日止共約535萬戶完成綜合所得稅申報，以去年總申報戶數639萬戶來估算，等於約有84%綜所稅納稅人已完成申報，剩下還有約104萬戶尚未完成申報，財政部呼籲民眾把握最後期間完成申報。

根據財政資訊中心統計，今年自5月1日至6月20日止，合計已有535萬戶完成申報，若與去年比較，賦稅署指出，去年5月1日統計至去年6月21日共543萬戶完成申報，今年整體申報速度與去年差不多。

新冠肺炎疫情未歇，不過為服務有需求的民眾，財政部上周恢復國稅局臨櫃報稅，但仍呼籲民眾多利用網路取代馬路，在6月底前完成所得稅申報。

財政部官員表示，上周開放臨櫃報稅，包括財政部常務次長李慶華、國稅局長都有到現場關心、視察，許多分局或稽徵所都在戶外架設臨時報稅專區，避免室內群聚，且都有配置隔板、配戴防疫裝備，落實各項防疫措施，整體秩序良好。

財政部也呼籲民眾，所得稅申報期即將結束，趕緊把握最後申報期間，可透過網路或手機報稅，若非得到現場臨櫃申報，也請善用預約制，等待叫號快輪到自己時再到現場，一起做好防疫，安心申報。

財政部 報稅 所得稅

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