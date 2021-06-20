今年起個人交易未上市櫃股票須計稅！相關法規「四重點」一次看

個人交易未上市櫃股票所得自今年起恢復計入「最低稅負制」，財政部日前公布相關子法，明訂損益計算方式、應檢附文件、所屬年度、未申報時稽徵機關核算方式等四大重點。財政部指出，明年5月申報今年所得稅時將首度適用，提醒納稅人要預先做好準備。

《所得基本稅額條例》於今年1月27日修正公布，將個人未上市櫃股票交易所得恢復計入最低稅負制課稅，不再免稅；同時為了避免衝擊新創事業，特別訂定新創排除條款，將設立未滿五年的高風險新創排除適用。

配合所得基本稅額條例修正，財政部近日也發布修正《個人有價證券交易所得或損失查核辦法》，依據母法授權，針對各項稽徵實務細節進一步明確規範。

首先在損益計算方面，財政部表示，未上櫃股票應以交易時的成交價格，減除原始取得成本及必要費用後的餘額，作為所得額或損失額。

其中「成本」認定方面，依據未上市櫃股票取得方式而有所不同，例如購買取得，成本就是以成交價格為準；若繼承取得，則以遺贈稅法規定估定的時價為準；若是公司盈餘轉增資而取得，則以股票面額為準。至於「必要費用」則是指證交稅及手續費。

第二，在應檢附文件方面，子法也明訂應檢附收、付款紀錄、證交稅繳款書、買賣契約書等，供稽徵機關查核認定。財政部提醒個人今年若有交易未上市櫃股票，記得妥善保存相關文件。

第三針對所屬年度，子法明訂以「交割日」為準，不過由於新法今年才上路，若交割日在今年元旦之後，但納稅人有辦法證明實際交易日是在去年底之前，則仍可免計入最低稅負制。

第四若未依法申報，子法也規定稽徵機關核算方式。首先，若有提供成交價格，但無法證明原始成本者，以成交價20%計算所得；若連成交價格都未提供，則以交割日前一年內最近一期會計師簽證財報每股淨值75%計算所得額。

不過若稽徵機關查到的實際所得高於前述計算方式者，則從高以查得資料來核定。