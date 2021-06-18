大地主遺產無人繼承 前五月繳庫高達21.6億元

財政部表示，今年成功出清不少雙北市精華區土地，統計前五月國有財產署代管處分無人繼承遺產，已有高達21.6億元繳庫，不只創下歷年同期新高，光是這五個月的表現，就已經遠超過去各年表現。

今年上半年許多陳年案件結案，其中一位早年過世的黃姓大地主，在台北市文山區擁有30筆土地，但是卻負債累累，由於繼承人全數拋棄繼承後，相關債務歷經司法纏訟40餘年，直到今年2月所有官司完結，才終於獲得結案。

國產署表示，光是黃姓地主一個案件，歸入國庫的相關遺產價值，就將近4.6億元，可說是近十年最大案件。

不只是黃姓地主，國產署指出，今年2月共有高達49筆無人繼承的土地歸入國庫，許多都是雙北精華地段的無人繼承遺產，以公告現值計算，這些遺產價值合計高達15億元，平均每筆土地價值3,000萬餘元。

國產署表示，之所以會發生遺產無人繼承的情形，多半是由於繼承人拋棄繼承，或因為無繼承人、繼承人不明等情形，因此由法院選任遺產管理人，負責蒐集被繼承人遺產，以及清理債權、債務關係。

不少案件也是由國產署擔任遺產管理人，國產署指出，此類案件常是「遺債大於遺產」、「債權及債務法律關係複雜」、「進入強制執行拍賣程序，卻無人應買」等問題，辦理時程冗長，國產署已經從2015年開始啟動清理計畫，截至今年5月為止，尚有1,888件未結案件。

根據統計，2018年國產署代管遺產收歸國庫的金額，約為2.8億元，2019年則約6.8億元、2020年全年約有7.2億元，而今年由於許多大案件結案，因此光是前五月收歸國庫的金額，就已經高達21.6億元，不僅創下歷年同期新高，更遠超過去各個年度的表現，更會帶動今年全年的金額表現。

國產署表示，遺產管理人的職務內容，多涉及法律、商業、地政專業領域及相關訴訟程序，希望具有上述專業知識及能力的律師、會計師及地政士等人士，能積極投入此項公益職務。