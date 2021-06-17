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財政部：接受北市府建議有條件開放外帶調酒

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

台北市財政局表示，自新冠疫情第三級警戒開始，為避免群聚傳播風險升高，餐飲業一律禁止內用、僅可外帶，期間接獲多家調酒業者陳情，疫情期間以外帶販售調酒恐違反菸酒管理法，致影響生計。北市府為協助調酒業者降低營業損失及衝擊，並兼顧消費者權益，故建議財政部開放外帶調酒，經財政部2021年6月17日函示同意有條件開放。

財政局進一步說明，依財政部2003年8月27日函示，一般酒店或PUB調配雞尾酒行為，為現場即調即飲，亦無商品化包裝，屬商品零售之服務行為，非屬產製私酒。故依現行規定，調酒僅可內用不可外帶，惟於新冠疫情第三級警戒期間，調酒業者因禁內用措施且無法外帶，已影響其生計，北市府故建議財政部於第三級警戒期間開放外帶調酒，經財政部110年6月17日函示於符合下列配套措施下，業者得提供販售之調酒外帶服務：

(一)應以杯裝為限，且無商品化包裝。

(二)前揭杯裝容器應符合食品衛生安全相關規範，以維護消費者權益。

(三)應於該杯裝容器上標示或以其他適當方式提醒購買者，該產品為酒品、未滿18歲禁止飲酒等事項，以避免兒童及少年誤飲。

財政局最後表示，第三級警戒期間，財政部有條件開放調酒業者提供外帶服務，但仍禁止以社群網站、手機應用程式或網站連結電子表單等電子購物方式販售酒品，以符菸酒管理法第30條第1項保護兒童及少年健康權益之目的，違者可處新台幣1萬至5萬罰鍰。如進一步查獲業者產製私酒之事(物)證，將依同法第45條規定，處5萬至100萬罰鍰。財政局也將持續稽查，以維護菸酒市場秩序及消費者安全，民眾如發現違法情事，可撥打市民服務熱線1999轉分機6294提出檢舉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

財政部 疫情

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