想賣房度錢關？代銷公會：應暫緩房地合一稅2.0新制

疫情嚴峻，台灣百業遭受莫大衝擊，中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會理事長謝坤成今（17）日指出，銀行端已傳出房貸族遲（欠）繳情形發生，不少人想賣房度「錢」關，卻卡在「房地合一稅2.0」的重稅，呼籲政府應暫緩實施房地合一稅2.0。

謝坤成指出，為防止錯殺，政府推動將在7月上路的房地合一稅2.0版應該訂有豁免條款。依據財政部所公布的非自願賣房的排除情形，分別是個人因調職及非自願離職、遭他人越界建屋、依法遭強制執行、因重大疾病或意外需支付醫藥費、持保護令避開家暴相對人，以及繼承房屋後，未經同意遭其他共有人出售房地持分等，都可排除適用重稅。

他表示，雖然政府祭出「紓困4.0」，但仍杯水車薪，最近他從銀行端已聽到，一些房貸戶有遲繳或欠繳房貸的情形，另有些原先有餘錢買房投資，也因為收入驟減，而想把房子賣掉的情況，但問題是，「房地合一稅2.0」即將在7月1日上路，若持有期間未滿5年，將面臨35~45%的重稅。

他強調，國內這波疫情相當嚴重，並可能造成民眾要賣房子才有錢度難關，甚至未來因房貸繳不起、被迫要賣房的情形，他們應是「非自願」，但卻不在豁免條款之列。

謝坤成表示，代銷公會絕對贊同政府打炒房的用意，但在疫情的非常時期，「房地合一稅2.0」貿然上路，反而傷民；他呼籲，政府要能跟民眾共體時艱，「房地合一稅2.0」應暫緩上路。