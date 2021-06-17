申報扶養不必跑國稅局！所得資料開放手機認證下載

手機報稅越來越方便，財政部南區國稅局表示，即日起如果要扶養家人，但是卻沒有對方的年度所得資料，現在可以不必到國稅局，直接利用手機認證，便能取得查詢碼下載所得資料，藉此完成扶養申報。

官員表示，每年綜所稅申報時，許多民眾如果是第一次申報扶養家人，因為手邊缺少受扶養親屬的所得及扣除額資料，只好親自到國稅局臨櫃查調、取得查詢碼。

如果不想臨櫃辦理，以往只能使用健保卡、自然人憑證、電子憑證等管道，才能遠端取得家人的所得查詢碼，官員指出，不過近來為了配合防疫需求，從6月15日開始開通「行動電話認證」，讓主要負責報稅的家人，可以更容易取得查詢碼及戶號。

官員表示，若要以「行動電話認證」取得查詢碼，流程如下：以手機或電腦，連線至「財政部電子申報繳稅服務網」點選「線上取得查詢碼」，選擇行動電話認證，輸入電信業者、手機門號、身分證字號及健保卡卡號，執行身分驗證成功後，即可取得查詢碼及戶號。

官員指出，取得查詢碼及戶號後，綜所稅網路申報程式就可下載這位親人的所得及扣除額資料，並匯入申報資料當中，便可迅速完成申報，不必到國稅局臨櫃群聚。