大陸假發票事件頻傳 會計師建議台商二招自保

中國大陸近日發生多起虛開發票騙稅事件，安侯建業聯合會計師事務所今（17）日指出，台商在大陸採購時，如果取得虛假發票，輕則不得抵扣，但重則涉及偷稅或騙取出口退稅，將面臨刑事責任，建議在訂定合約過程中，利用三方合約、合規發票條款等做法，降低相關風險。

安侯建業稅務投資部會計師劉中惠表示，今年以來，大陸國家稅務總局先後揭發多起虛開發票的稅收違法犯罪案件，相關單位已展開打擊虛開騙稅專項行動，迄今共查處涉嫌虛開騙稅企業37.8萬戶，單就前次5月28日公佈的五起案件，涉案涵蓋新疆、山東、福建以及江西等地，金額高達人民幣269億元（約新台幣1,167億元）。

劉中惠指出，去年因疫情影響，大陸中央及各地，均推出多項增值稅優惠政策，加上部分公司利潤受到衝擊，導致各地虛開發票的案件明顯增加，台商企業應留心拿到虛開發票的問題。

比較二岸發票政策差異，劉中惠指出，在台灣，買方企業取具非實際交易對象所開立的發票，會處以所漏稅額處五倍以下罰鍰，並得處以停業；但若確有進貨事實，該發票也確實由實際賣方所交付，實際賣方又已依法補稅受罰，買方的責任就輕了不少，只需要補繳該部分進項稅款後，即可免罰。

但是在大陸方面，劉中惠表示，如果在採購時取得虛假發票，輕則不得抵扣，產生額外稅負成本，重則涉及偷稅或騙取出口退稅，將面臨刑事責任。

針對大陸實務經驗，安侯建業稅務投資部協理任之恒表示，買方在不知情的狀況下取得虛開發票，須符合：交易真實存在、賣方所使用的為其所在省的發票、當中記載之賣方名稱、印章、貨物數量、金額及稅額等內容均與實際交易相符，且無證據顯示，買方知道賣方提供的發票是以非法手段獲得等，在符合以上前提之下，才可免依偷稅或騙取出口退稅罪刑論處。

劉中惠建議，大陸台商企業欲降低此類發票取得風險，最簡單的方法，應從完善合約管理下手，將當事人名稱和相關納稅資訊納入合約之中，並將增值稅發票的開具和取得與收付款義務相連結，例如在合約中增加「買方取得合規的增值稅專用發票後方支付款項」等約定，以防止付款後才發現，發票無法認證或虛假發票等情況發生。

其次，也可以要求賣方，提供其發貨的出庫憑證及相應的物流資訊，劉中惠表示，如果貨物由賣方指定的協力廠商發出，就須提供其與協力廠商間的採購合約等補充資料，對於委託協力廠商支付或收款的情形，則可以通過簽訂三方合約的方式，以防止被認定為虛開發票之行為。