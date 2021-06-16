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桃園臨櫃報稅人潮管控 財政部次長：做好防護保持社距

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
國稅局桃園分局戶外搭建臨櫃申報受理和等候區，稅務人員加強管控人流及社距。記者曾增勳／攝影
國稅局桃園分局戶外搭建臨櫃申報受理和等候區，稅務人員加強管控人流及社距。記者曾增勳／攝影

國稅局開放民眾臨櫃報稅首日人潮湧現考驗防疫，北區國稅局桃園分局臨時搭建戶外臨櫃報稅棚區，今天上午加強管控人流，風大讓棚架震動，民眾臨櫃報稅民眾仍達400人不少。財政部次長李慶華到場視察、表示，國稅局人員務必做好自主防護措施、注意臨櫃民眾保持社交距離，也呼籲民眾盡量採取網路、手機報稅方式，減少群聚機會。

國稅局桃園分局臨櫃報稅申報區繼昨天湧入1300多人報稅、查調資料後，今天許多民眾前往臨櫃報稅，在戶外搭建臨時棚架的報稅區，稅務人員管控人流及戴口罩，並穿戴口罩、防護面罩和消毒措施，隔著隔板受理民眾申報所得稅，大約近400人報稅和查調資料，陳姓男子說，他每年都來國稅局臨櫃報稅，方便也不會出錯，比較心安。

李慶華由北區國稅局長王綉忠陪同視察桃園分局現場臨櫃報稅情形，李慶華看到臨櫃報稅民眾在等候區，稅務人員管控人流、民眾依規定保持社交距離，她表示，桃園分局場地較大，可以搭建戶外臨櫃報稅區及管控人流，報稅仍要注意防護防疫安全。

桃園分局長戴月琳說，許多民眾對臨櫃報稅覺得比較心安，繼昨天一天湧入1300多人臨櫃報稅及查調資料，今天上午大約400人現場臨櫃報稅和查調資料，該分局均採取管控人流和保持社交距離，要求稅務人員一律戴口罩和防護面罩、消毒防護措施受理報稅，也希望民眾多多利用網路、手機報稅。

財政部次長李慶華（左三）由北區國稅局長王綉忠（左二）陪同視察桃園分局臨櫃現場加油打氣。記者曾增勳／攝影
財政部次長李慶華（左三）由北區國稅局長王綉忠（左二）陪同視察桃園分局臨櫃現場加油打氣。記者曾增勳／攝影
國稅局桃園分局人員一律穿戴口罩、防護面罩和消毒臨櫃受理報稅。記者曾增勳／攝影
國稅局桃園分局人員一律穿戴口罩、防護面罩和消毒臨櫃受理報稅。記者曾增勳／攝影

報稅 國稅局 口罩

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