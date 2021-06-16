聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園臨櫃報稅人潮管控 財政部次長：做好防護保持社距
國稅局開放民眾臨櫃報稅首日人潮湧現考驗防疫，北區國稅局桃園分局臨時搭建戶外臨櫃報稅棚區，今天上午加強管控人流，風大讓棚架震動，民眾臨櫃報稅民眾仍達400人不少。財政部次長李慶華到場視察、表示，國稅局人員務必做好自主防護措施、注意臨櫃民眾保持社交距離，也呼籲民眾盡量採取網路、手機報稅方式，減少群聚機會。
國稅局桃園分局臨櫃報稅申報區繼昨天湧入1300多人報稅、查調資料後，今天許多民眾前往臨櫃報稅，在戶外搭建臨時棚架的報稅區，稅務人員管控人流及戴口罩，並穿戴口罩、防護面罩和消毒措施，隔著隔板受理民眾申報所得稅，大約近400人報稅和查調資料，陳姓男子說，他每年都來國稅局臨櫃報稅，方便也不會出錯，比較心安。
李慶華由北區國稅局長王綉忠陪同視察桃園分局現場臨櫃報稅情形，李慶華看到臨櫃報稅民眾在等候區，稅務人員管控人流、民眾依規定保持社交距離，她表示，桃園分局場地較大，可以搭建戶外臨櫃報稅區及管控人流，報稅仍要注意防護防疫安全。
桃園分局長戴月琳說，許多民眾對臨櫃報稅覺得比較心安，繼昨天一天湧入1300多人臨櫃報稅及查調資料，今天上午大約400人現場臨櫃報稅和查調資料，該分局均採取管控人流和保持社交距離，要求稅務人員一律戴口罩和防護面罩、消毒防護措施受理報稅，也希望民眾多多利用網路、手機報稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言