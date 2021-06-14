優於預期！前五月稅收挹注長照基金220億 遺產稅、房地合一幫大忙

目前我國長照基金財源採稅收制，根據財政部統計，截至今年5月底，稅收已有220億元撥入長照基金，年增逾三成，分配預算達成率151.7%，遠優於預期，關鍵原因在於遺產稅有大額稅款入帳，加上房地合一稅成長顯著，挹注長照財源。

《長期照顧服務法》自2017年6月3日實施後，設置長照基金，其中來自稅收的財源包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配後的餘額，合計四項稅目，再加上菸捐、政府預算撥充等組成長照基金。

在稅收財源方面，財政部公布截止5月底，撥入長照基金的稅收共220億元，較去年同期增加54億元，年增32.2%。其中有114億元來自菸稅，60億元來自房地合一稅，36億元來自遺產稅，9億元來自贈與稅。

從個別稅目來看，菸稅向來是長照基金稅收財源的主力，近年稅源穩定，每個月撥入長照基金的菸稅都約在20億元上下，變化不大。今年前五月與去年同期比較，撥入長照的菸稅成長約5.1%。

至於房地合一稅成長就相當顯著，較去年同期成長近九成，達成率高達219%，遠超過原本預算目標。房地合一稅成長，主要是2016上路以來，已逾重稅閉鎖期的交易案件逐漸量能浮現，另再加上2.0新制即將在7月施行，在上路前引發拋售潮。

依據2016年房地合一上路時經驗，當時上路前也曾有拋售潮，隨後房市交易急凍，交易量減少三成左右，如今2.0新制將上路，未來房地合一稅是否會驟減，進而影響長照基金稅收財源，值得觀察。

此外遺產稅、贈與稅都屬於機會稅，截至5月，納入長照基金財源的遺產稅達成率高達234.1%，主要原因在於有不少大額稅款案件入帳，貢獻國庫也挹注長照基金；贈與稅達成率約91.7%，略為落後。