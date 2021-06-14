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明日開放臨櫃報稅 各國稅局人流限制規畫出爐
明（15）日起就要開放國稅局臨櫃報稅，採預約制並限制人數，五區國稅局嚴陣以待，已在各區國稅局官網公告預約細節及各局、各稽徵所服務人數上限。財政部仍強調，呼籲民眾盡量在家透過網路、手機報稅，避免前往現場群聚。
目前五區國稅局都已建置線上預約系統，也都已上線供民眾預約；另外也提供電話預約服務，不過由於今日沒上班，要等到明天開始民眾才可以電話預約。為方便民眾掌握現場人流，各國稅局也都可線上查看叫號進度以及等待人數，方便民眾算好時間再出門，民眾可上國稅局網站留意相關細節。
以台北國稅局為例，每日下午3點都會公布次日服務人數，以6月15日而言，台北國稅局總局所得查詢預約人數限制在210人次內，輔導網路申報預約人數限制在196人次以內；其餘各分局或稽徵所依據單位面積及量能而有不同的人流上限，民眾可上網查詢。
其中北投稽徵所由於位於北投市場，配合台北市政府「市場分流措施」辦理，依照身分證統一編號或居留證字號末碼，分單、雙號分流入場，每周一、三、五為單號；每周二、四為雙號。
財政部臉書則強調，雖開放現場臨櫃報稅，但拜託納稅人，「非必要別臨櫃！」還沒報稅的民眾，可趁放假趕緊在家試著網路報稅，不知如何開始、不會不懂不清楚，可以爬文自學、家人幫忙、電話諮詢，報稅方式不只一種、請求支援也有很多方式。
此外若採稅額試算，確認稅額無誤後，直接線上繳稅或回復就能完成報稅，如有疑慮就自行網路報稅，也不必前往國稅局。
財政部臉書表示，防疫不容易，我們能做的，就是減少出門、減少接觸，能在家完成的事就沒必要讓自己暴露風險當中，這不只是為了自身健康、也為了保護自己所愛的人，更是體貼所有在崗位上辛苦付出的一線人員，呼籲關心勸阻家中長輩、身邊親友，盡力在家報稅，一起不成為他人的負擔。
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