房地合一2.0 11情況免重稅

因應7月1日房地合一稅2.0上路，財政部昨（11）日發布相關子法規，為避免影響非自願出售不動產的賣家遭到重稅懲罰，羅列個人七種、營利事業四種，合計11種可排除適用短期交易重稅的豁免樣態。

《所得稅法》修正，房地合一稅2.0今年7月1日上路，最近陸續發布相關子法規，本次公告內容為個人、營利事業非自願交易房地情形等二項配套。部分交易可能是出於非自願性因素，個人及營利事業在短期內因為非自願因素必須脫手房屋、土地的情形，適用20%稅率課稅，公告相關子法規避免短期交易被課徵35%或45%重稅。

在個人方面，財政部表示，有七種非自願樣態，可以排除適用房地合一稅2.0。其中六種是依據舊版房地合一稅的規定，包括個人因調職及非自願離職、遭他人越界建屋、依法遭強制執行、因重大疾病或意外需支付醫藥費、持保護令避開家暴相對人，以及繼承房屋後，未經同意遭其他共有人出售房地持分等，上述六類樣態未來依然可排除適用重稅。

財部指出，本次為個人非自願賣房，新增第七種豁免樣態，即個人繼承取得不動產及相關房貸後，因沒有能力償還繼承到的本金及利息，必須賣房，此種樣態即便是短期出售也屬非自願交易，只依20%稅率課稅。

營利事業方面也公告四項非自願出售樣態，財政部指出，其中三項參考前述個人非自願出售情形，營利事業若因遭他人越界建築房屋、無力清償債務致遭強制執行，以及未經同意遭其他共有人出售共有部分房地等，屬於非自願出售。