房地合一2.0子法規出爐 11類非自願交易不課重稅

因應7月1日房地合一稅2.0上路，財政部今（11）日發布相關子法規，為避免影響非自願出售不動產的賣家，因而遭到重稅懲罰，羅列個人七種、營利事業四種，合計11種可排除適用短期交易重稅的豁免樣態。

財政部指出，隨著日前《所得稅法》修正，房地合一稅2.0即將在今年7月1日上路，最近也會陸續發布相關子法規，本次公告內容為個人、營利事業非自願交易房地情形等二項配套，個人及營利事業因為非自願因素，因而必須脫手房屋、土地的情形，得適用20%稅率課稅，不會因短期交易，而被課徵最重45%重稅。

房地合一稅2.0重點在抑制短期炒作不動產，根據即將上路的法規，出售持有二年以內的房地，適用45%稅率；出售持有超過二年、未逾五年的房地，應適用35%稅率；財政部表示，過去營利事業未納房地合一課稅範圍，不過從7月1日開始，也會比照個人課稅方式，依前述持有期間，按差別稅率課稅。

然而有部分交易情形，可能是出於非自願性因素，而必須短期內將不動產脫手，財政部表示，為避免此類交易案件被課徵重稅，因此本次公告相關子法規。

首先，在個人方面，財政部表示，共有七種非自願樣態，可以排除適用房地合一稅2.0。其中有六種是依據舊版房地合一稅的規定，包括個人因調職及非自願離職、遭他人越界建屋、依法遭強制執行、因重大疾病或意外需支付醫藥費、持保護令避開家暴相對人，以及繼承房屋後，未經同意遭其他共有人出售房地持分等，上述六類樣態，未來依然可排除適用重稅。

財政部指出，本次為個人非自願賣房，新增第七種豁免樣態，即個人繼承取得不動產及相關房貸後，因為沒有資力償還繼承到的本金及利息，因此必須賣房償債，此種樣態即便是短期出售，也屬於非願交易，可以只依20%稅率課稅。

至於營利事業方面，也公告四項非自願出售樣態，財政部指出，其中三項參考前述個人非自願出售情形，營利事業若因遭他人越界建築房屋、無力清償債務致遭強制執行，以及未經同意遭其他共有人出售共有部分房地等，屬於非自願出售。

財政部表示，營利事業非自願售屋還有一種特殊的樣態，主要針對金融業，因行使抵押權取得不動產，或因行使質權符合條件的公司股份，卻依《銀行法》第76條或相關法律規定，必須在取得日起算四年內處分該財產，也列為第四類非自願樣態，僅依20%稅率課稅。