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預約才能進場 全台國稅局6月15日恢復臨櫃報稅

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

綜所稅及營所稅申報及繳納期限只到６月30日，財政部今（11）日表示，針對仍有臨櫃報稅需求的民眾，各地區國稅局將自6月15日起，恢復提供所得稅報稅臨櫃服務，但為減少群聚風險，國稅局將採取「預約制」入場，並呼籲民眾勿於預約以外之時間前往國稅局。

財政部表示，各地區國稅局將於6月14日前，於網站上公告申報服務預約方式資訊，民眾可以在開放預約時間內，利用手機或電腦至各地區國稅局網站，線上預約取號或採電話預約，預約成功後依所訂時間至指定國稅局申辦報稅服務。

財政部強調，此項措施是配合中央流行疫情指揮中心指引，為保護民眾及第一線服務同仁安全，各地區國稅局也將在場地採行高規格防護措施，請民眾配合現場動線指引、完成實聯制登錄、量測體溫、佩戴口罩、酒精消毒，室內並將設置隔板、維持社交距離及進行人流控管，落實防疫措施。

財政部表示，請民眾就近預約國稅局服務，儘量避免跨區人流移動，亦請勿於預約以外之時間前往國稅局，減少現場民眾聚集人潮，造成等候群聚風險；如有發燒的民眾，也請在家休息，保護自己也保護他人。

財政部表示，尚未報稅的民眾，也可善用手機、平板或電腦進行網路報稅，尤其今年綜合所得稅新增「手機報稅」及「行動電話認證」等服務，可以多加利用；另適用稅額試算服務的納稅義務人，也可線上或電話確認及多元方式繳稅，就可完成申報，以降低外出染疫風險。

假設民眾受疫情影響，因而繳稅困難，財政部表示，可至「財政部稅務入口網」申請分期延期繳稅，也可利用電話向戶籍所在地國稅局申請。

國稅局 財政部 報稅

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