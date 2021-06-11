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戶籍證明文件到期了？內政部：三級警戒解除後仍有效

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

為減少民眾外出與接觸，內政部今（11）日表示，民眾申辧相關戶籍登記的證明文件，包括單身證明、稅單或稅籍證明等，在第三級警戒期間內屆期者，只要在警戒解除後30日內申辦，戶政事務所均可認定為有效文件，以兼顧防疫及民眾權益。

內政部說明，依《戶籍法》規定，戶籍登記申請人應於申請時提出證明文件，部分證明文件訂有效期，例如辦理跨國結婚登記，須六個月內單身證明；辦理遷徙登記，相關文件則包括最近一期房屋完稅稅單或稅籍證明、最近三個月內第一類建物謄本、最近六個月內買賣契約書，以及水費、電費或瓦斯費收據等文件擇一佐證。

內政部指出，由於民眾於第三級警戒不便外出，為確保民眾申辦權益，已通函各地方政府，針對申辦戶籍登記的證明文件，於警戒期內屆期者，仍得認定為有效文件，且至警戒解除後30日內，均可據以辧理戶籍登記。

內政部強調，除呼籲民眾多用線上申辦戶籍登記外，日前也已通函各地方政府，對於申辦的法定最後期日在第三級警戒期間者，逾期申辦不予處罰。希望民眾在這段期間減少出門，等解除第三級警戒後，再到戶所辦理即可，一同齊心抗疫。

內政部 地方政府 結婚

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