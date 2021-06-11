戶籍證明文件到期了？內政部：三級警戒解除後仍有效
為減少民眾外出與接觸，內政部今（11）日表示，民眾申辧相關戶籍登記的證明文件，包括單身證明、稅單或稅籍證明等，在第三級警戒期間內屆期者，只要在警戒解除後30日內申辦，戶政事務所均可認定為有效文件，以兼顧防疫及民眾權益。
內政部說明，依《戶籍法》規定，戶籍登記申請人應於申請時提出證明文件，部分證明文件訂有效期，例如辦理跨國結婚登記，須六個月內單身證明；辦理遷徙登記，相關文件則包括最近一期房屋完稅稅單或稅籍證明、最近三個月內第一類建物謄本、最近六個月內買賣契約書，以及水費、電費或瓦斯費收據等文件擇一佐證。
內政部指出，由於民眾於第三級警戒不便外出，為確保民眾申辦權益，已通函各地方政府，針對申辦戶籍登記的證明文件，於警戒期內屆期者，仍得認定為有效文件，且至警戒解除後30日內，均可據以辧理戶籍登記。
內政部強調，除呼籲民眾多用線上申辦戶籍登記外，日前也已通函各地方政府，對於申辦的法定最後期日在第三級警戒期間者，逾期申辦不予處罰。希望民眾在這段期間減少出門，等解除第三級警戒後，再到戶所辦理即可，一同齊心抗疫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言