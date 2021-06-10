台股驚奇五月天 拉抬5月證交稅創新高

財政部今（10）日公布最新稅收統計，今年5月稅收2,932億元，年增近三成；前五月累計稅收8,932億元，是歷年同期新高，年增近兩成。其中包括證券交易稅、營業稅、關稅、房屋稅、遺產稅、菸酒稅、契稅等七稅目累計稅收都創歷年同期新高。又以證交稅最亮眼，5月就進帳294億元，是歷年單月新高，也是連20個月正成長。

台股熱絡寫下驚奇5月天，帶動證交稅挹注國庫，財政部統計處副處長陳玉豐昨日表示，證交稅寫下四項新高，包括5月稅收294億元、日均成交值5,781億元，都是歷年單月新高；以及前五月稅收1,098億元、日均成交值4,651億元，則是同期新高。

陳玉豐指出，前五月證交稅年增率高達1.3倍，成長幅度可觀，占全年預算數比率超過九成。

據了解，去年全年證交稅達1,506億元，寫下歷年新高；而今年才到5月，累計證交稅就已突破千億，換句話說，接下來平均每月只要60億元左右，就能輕鬆突破去年高點，預料今年全年證交稅已篤定能再寫新猷。

至於反應產銷景氣的營業稅，今年前五月累計2,454 億元，年增16.3%，陳玉豐指出，主要受惠於國內產銷活動升溫，貿易活動也熱絡，進口電子零組件、基本金屬等稅額增加。

不過5月中旬後國內疫情升溫，財政部表示，5月是申報3、4月期營業稅，當時尚未受疫情衝擊，且根據經濟部資料，4月零售業、餐飲業營業額還創新高，疫情對營業稅影響，至少要到7月才比較能看出來。

觀察報稅季所得稅表現，營所稅由於去年因應疫情部分企業可免辦暫繳，今年稅收回補，5月營所稅年增五成以上；綜所稅則因財政部推出手機報稅等便民措施，加上公告延長申報期的時間點較晚，報稅速度較去年快，再加上房地合一稅也挹注不少，5月綜所稅年增17.8%。

此外5月車市買氣仍舊暢旺， 新車掛牌數成長2.6%，尤其進口高價車受到青睞，挹注貨物稅、關稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）等稅收。其中小客車奢侈稅單5月共入帳3.2億元，年增七成以上。

展望未來稅收，陳玉豐表示，疫情影響還不知道會持續多久，現在較難評估對稅收影響，不過仍審慎樂觀看待。