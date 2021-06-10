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房市拋售潮？前五月房地合一稅 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部統計前五月個人房地合一稅約66.9億元，創歷年同期新高，年增近九成。若再觀察土地增值稅、契稅等房地交易相關稅目成長情形，房市堪稱熱絡，不動產專家解讀，這是在房地合一2.0上路前的拋售潮所致。財政部官員表示，稅收不是唯一指標，且稅收入帳會有一定遞延期，仍待長期觀察。

今年5 月個人房地合一稅實徵淨額為15.9億元，是歷年單月次高，僅次於去年12月的23.6億元；累計前五月則創同期新高；觀察六都表現，台北市、新北市前五月分別成長1.7倍、1.3倍，其餘四都也有六成至九成左右的增幅。

六都中，在個人房地合一稅為國庫貢獻最多的為台中，累計前五月共15.6億元，占全台兩成三；高雄累計9.5億元居次，新北、台北分別以8億元、7.8億元緊追在後。

此外觀察土增稅，官員指出，5月共有五縣市稅額年增1億元以上，包括新北市、桃園市、高雄市、新竹縣及台南市。其中新北是土增稅最大功臣，光是新北就較去年同月增加了12億元，成長顯著。

官員分析，新北主要由於法拍土地有大額稅款入帳，加上近年市地重劃帶動土地交易所致；桃園則有金控公司購入土地，但基於保密原則無法透露是哪家金控。

不過查詢公開資訊，有可能是國泰人壽5月購入桃園大溪土地，布局物流園區，可能挹注了5月的土增稅成長。

此外5月契稅也成長六成，官員解釋，去年適逢疫情高峰，基期較低，加上近期許多縣市有新屋交屋潮，部分縣市有廠房移轉，導致稅收增加。

房地合一 土增稅 財政部

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