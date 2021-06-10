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前五月稅收8,932億元 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（10）日公布最新稅收統計，5月稅收2,932億元，年增28.5%；前五月稅收8,932億元，創歷年同期新高，年增19.4%。其中受到股市熱絡影響，證交稅表現亮眼，5月單月證交稅站上294億元，刷新歷年單月紀錄，同時也是連續20個月正成長；前五月證交稅1,098億元，也是歷年同期新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，前五月累計稅收創新高的稅目有關稅、證交稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、房屋稅、契稅，以及總稅收。

財政部表示，累計1至5月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加613億元、營業稅增加343億元、貨物稅增加79億元、關稅增加71億元較多。

其中證交稅方面，由於台股熱絡寫下驚奇5月天，帶動證交稅挹注國庫，5 月及累計前五月上市櫃股票平均每日成交值為5,781億元、4,651億元(上年同期為 2,149 億元、1,923 億元)，致5月證交稅實徵淨額294 億元，較上年同月增加 180 億元(增1.6 倍)，累計前五月實徵淨額1,098億元，較上年同期增加613億元(增1.3 倍)。

證交稅 財政部

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