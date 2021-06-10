國庫署：統籌款水位還有500億 撥付地方暫不受影響

財政部國庫署今（10）日表示，所得稅申報雖延後到6月底，但目前中央統籌分配稅款專戶資金水位還有約500億元，足以支撐6、7月兩個月撥付給地方政府的普通統籌分配稅款，不受所得稅申報延期影響。但國庫署也提醒，今年稅收變數仍多，地方政府應做好財政控管，並開源節流。

依財政收支劃分法規定，中央統籌分配稅款稅源包括所得稅及貨物稅各10%、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40%，及縣市徵起的土地增值稅20%。又分為「普通統籌分配稅款」及「特別統籌分配稅款」，前者會每月撥付給地方政府，後者則是保留在中央，地方緊急及重大事項時由行政院核定撥付。

由於所得稅是統籌分配稅款重要稅源，今年因應疫情，財政部延長所得稅申報期間，地方政府擔憂稅源受影響，影響撥付。對此國庫署副署長顏春蘭表示，請地方政府安心，目前資金水位仍足以辦理至少到7月底的普統撥付，所得稅延後不影響普統撥付作業。

顏春蘭進一步指出，中央統籌分配稅款截至5月底，實際收入數約1,100億元，較去年同期增加13.75%，較分配預算數也增加約13%，等於超出預算數約100億元。

分析各稅源，營業稅、土增稅、貨物稅都較去年同期成長不少，所得稅則是持平。

國庫署表示，截至6月8日止，中央統籌分配稅款實收1,206億元，已撥付給地方政府1,165億元，收入還是大於支出，再加上往年未撥付、保留在專戶的特統等，現在統籌分配稅款資金水位還有約500億元，而今年度每月平均撥付給地方政府的普統約225億元，至少6、7月底的撥付不會有問題。

不過顏春蘭提醒，地方政府在疫情期間應厲行開源節流，以避免影響地方財務調度。而基於普通統籌分配稅款是地方政府重要稅課收入財源，國庫署會密切關注各稅源後續收入情形。