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屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

商家捐贈挺醫護 留意抵稅金額有上限

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

今年本土疫情爆發，許多企業也挺身而出，向醫護單位捐贈物資做公益，北區國稅局今（9）日提醒，若是對政府單位的捐贈，沒有捐贈額度上限；但如果是對社福、醫療機構的捐贈，須留意若要抵稅的話，要依年度所得計算抵減上限。

近來本土疫情嚴重，許多商家、企業為支持第一線醫護人員，也都紛紛拿出現金或物資捐贈，官員指出，營利事業進行捐贈時，要注意未來抵稅時，有關捐贈對象及金額認列的相關規定。

首先，不論是捐贈善款或物資，官員表示，如果要抵稅的話，捐贈對象就必須是符合《所得稅法》第11條第4項所規定的教育、文化、公益、慈善機關或團體，也就是至少要是正式立案的單位才行，譬如以財團法人立案的醫院單位。

上述對於機關團體的捐贈，官員指出，就捐贈額度方面，則是依《營利事業所得稅查核準則》第79條規定，最高可依當年度所得額10%來列報費用節稅；不過如果是對各級政府機關的捐獻支持，列報金額就沒有上限，可全額認列為當年度費用，也不會影響公益捐贈的額度。

官員指出，近來接獲幾件捐贈醫護的諮詢案件，其捐贈對象似乎是登記在案的營利事業，這類捐贈，可能就跟前述機關團體不同，未必能符合節稅規定。

最後，官員也提醒，未來要向國稅局檢附憑證時，若是現金捐贈，可以舉證受領金額的收據或證明；若是捐贈實際物資，購入品應取得統一發票或收據；至於捐贈自有產品的情形，則應於帳簿中載明贈送品的名稱、數量及成本金額，依其「帳載成本」認定捐贈金額。

醫護人員 疫情 所得稅

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