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藍拋報稅再延...蘇貞昌：疫情期間當然要延 請財部研擬
立法院今開臨時會邀行政院長蘇貞昌等人列席報告紓困預算，國民黨立委賴士葆表示，三級警戒延長至6月28日，報稅期限應延至三級警戒解除後再加一個月。蘇貞昌回應，目前報稅已經延後，在疫情期間當然要延後，他會請財政部研擬是否可以再延後。
疫情升溫，財政部日前宣布延長報稅期限至6月30日，賴士葆質詢時指出，三級警戒又延長到6月28日，報稅期限是否可以延後到三級警戒解除後再加一個月，「稅務人員都來陳情不要在第一線，能不能延後報了」。
財政部長蘇建榮列席備詢指出，目前已有451萬人完成申報，九成採網路申報，將報稅期限定在30日，涉及系統及國庫調度的問題。
「這個部長太冷血」，賴士葆批，國庫調度是騙人的，院長不要被部長騙了，一點問題都沒有，若疫情仍不受控制，難道還要民眾六月底完成報稅嗎？有些人還要面對面接觸。
蘇建榮說，不能這樣講，是考量現實情況，會做好所有第一線人員的防疫措施。蘇貞昌回應，目前報稅已經延後，在疫情期間當然要延後，他會請財政部研擬是否可以再延後。
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