財政部宣布：6月15日起恢復國稅局臨櫃報稅 採高規格防疫

中央流行疫情指揮中心日前宣布三級警戒延長至6月28日，財政部經過審慎思考，今（9）日宣布，考量部分民眾仍有臨櫃報稅之需求，全台各地區國稅局將於6月15日恢復所得稅臨櫃報稅服務，各國稅局將妥善規劃高規格防疫措施，但疫情期間，財政部呼籲民眾盡量在家透過網路或試算服務申報，降低染疫風險。

財政部表示，民眾仍需前往國稅局尋求報稅服務，各地區國稅局將妥善規劃高規格之防疫措施，妥適配置申報服務場地，並採用線上取號及預約申報制度，進行人潮分流，請民眾配合量測體溫，佩戴口罩、酒精消毒、室內並有隔板、維持社交距離及人流控管，落實防疫措施。

財政部表示，截至今年6月6日止，109年度綜合所得稅結算申報已完成451.37萬件(其中採網路及稅額試算申報件數比率99.5%)，以去年總申報件數638.62萬件計算，完成申報比率為71%；109年度營利事業所得稅結算申報已完成77.79萬件(其中採網路申報件數比率99.99%)，以去年總申報件數96.12萬件計算，完成申報比率為81%，兩者申報進度均與去年同期相當，民眾多數均以網路及稅額試算完成申報，顯示疫情期間，網路報稅是最佳的申報方式。

另5月15日至6月6日疫情警戒第三級期間，綜合所得稅仍有140萬件完成申報，不受疫情影響，因此不再延長結算申報期間，民眾如受疫情影響而有繳稅困難者，可到「財政部稅務入口網」申請延期或分期繳稅，其延期期限及分期期數，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期一年，分期三年(36期)。

民眾對其上網查詢之所得及扣除額資料如有待查明更正事項(例如欲調整所得額、扶養親屬或扣除額之情形)，可先行完成申報後，再於疫情趨緩後洽國稅局辦理更正；如有發現未申報所得，亦可依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動補報並補繳稅款及加計利息，免予處罰。

財政部進一步說明，納稅義務人個人、營利事業或教育、文化、公益、慈善機關或團體之負責人、主辦會計人員或受委任辦理申報之會計師、記帳士、記帳及報稅代理人等，於今年6月30日仍接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，其申報繳納期限自隔離、治療或檢疫結束之次日起一律展延20日。又防疫第一線之醫護人員，基於其近期均致力於防疫工作，財政部將另案展延其綜合所得稅申報及繳納期限。