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企業支付員工的快篩費用算薪資？要課稅嗎
疫情嚴峻，企業支付員工的快篩費用算薪資？企業要辦薪資扣繳？KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師游雅絜期待財政部明確解釋。
為什麼會出現這樣的疑問？游雅絜說，現行稅務法令規定，企業對於在職員工的健康檢查補貼，原則上應列為員工的薪資收入，但是如果是依照職業安全衛生法應施行的健康檢查，則為例外規定。
我國已將新冠肺炎公告第五類法定傳染病，企業因為工作場所內有員工確診，強制同一工作處所員工進行快篩，企業一般規定員工檢具憑證核銷快篩費用。如被認定為屬職安法範圍，企業可核實認列為職工福利費用；反之，如果認定是企業對員工的補貼，就要列為薪資。
游雅絜認為，快篩費用屬實報實銷，應視為企業為維持營運場所正常運作的防疫支出，而非對員工的補貼。不過，還待財政部給予明確的解釋，以利企業遵循。
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