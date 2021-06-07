房地合一、實登2.0延後？財政部、內政部：7月1日如期上路

全國商總主席賴正鎰今（7）日指出，營建業受到疫情影響已經「送急診」，呼籲房地合一2.0、實價登錄2.0等打炒房新制，應延後一年實施。不過財政部、內政部對此回應，仍按原定7月1日上路。

今年7月1日即將上路的房地合一2.0新制是延長短期交易時間，持有兩年內出售要課45%稅率，逾兩年、未逾五年適用35%稅率，並將營利事業交易房地、預售屋及特定股權交易，都納入房地合一機制；實價登錄2.0則有門牌地號完整揭露、預售屋須申報、賦予機關查核權、禁止紅單轉售、預售屋契約納管等五大變革。

財政部賦稅署長許慈美受訪時表示，房地合一2.0施行日期是明訂在《所得稅法》修法條文裡，若要變動，必須送立法院再修法才有可能，然而現在疫情嚴峻，現階段要送立法院修法難度高，因此新制仍會如期在7月1日上路。

內政部次長花敬群表示，內部曾評估過，實價登錄2.0是讓交易資訊更透明，與疫情衝擊的關聯性並不是很高，行政院已核定自7月1日實施，目前仍會如期上路。

不過花敬群表示，對於登錄方式的簡化、或加強教育訓練等方面，內政部會持續加強並輔導業者，未來上路後也會積極協助業者改善，不會過度苛責。

此外賴正鎰也建議內政部，應全國統一將建照有效期展延至少一年，對此花敬群回應，多數地方政府都已有相關措施，例如桃園市是自動延長三年，新北市、台北市都是展延兩年，他已請營建署彙整各地方政府狀況，若未提供展延者，中央會請地方評估。

對於賴正鎰建議應加速訂定「因疫停工及延後交屋補償辦法」，預防更多的交屋違約糾紛，花敬群回應，謝謝建議，若有相關需求，營建署會儘快討論、共同協助解決。