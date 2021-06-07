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G7財長達成共識 全球稅改將展開

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

G7財長於6月4日到5日會談，達成共識，一致同意公平稅收分配及最低稅率雙軌並行，KPMG安侯建業聯合會計師事務所指出，全球稅改新篇章正式展開。

針對大型及高獲利的跨國企業，會上同意將以其實際營運地課稅，而非僅於其總部所在地課稅。KPMG安侯建業指出，具體而言，這些跨國企業的利潤將會依一定的比率被重新分配到實際營運地來課稅。G7相信這將帶來更公平的租稅分配。G7希望以此取代目前部分歐洲國家實施的數位服務稅。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師林棠妮認為，以稅收分配取代各國自行開徵數位服務稅，仍有不少細節需克服，如OECD提出切割傳統行銷與數位行銷的利潤，各自適用移轉訂價及新的利潤分配模式（包括以消費地課稅）。再加上這次G7提出一定超額利潤重新分配至實際營運地，如何並行尚待進一步協商。

另外，會上同意將全球最低稅率敲定為15%，以有效打擊租稅規避，KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部任之恒認為，這項措施主要的打擊對象是在愛爾蘭或其他免稅天堂避稅多年的歐美企業。

他指出，台灣實行最低稅負多年，加上受控外國條款最快明年上路，未必帶來及時影響。然近年東南亞各地陸續祭出不少租稅優惠，大陸也對半導體等重點產業給予免稅期獎勵，最低稅率要進一步在G20甚至全球推演，各國又將會如何因應，尚待觀察。

免稅 東南亞

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