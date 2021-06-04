逃離房地合一2.0 成屋要在6/30前完成移轉登記
中區國稅局彰化分局答復民眾詢問指出，個人近期如有出售持有期間未滿五年的房地，持有兩年以上者，於110年6月30日前「完成移轉登記」，仍可適用20%稅率；如果在110年7月1日後才完成移轉登記，則適用房地合一稅2.0規定，超過兩年，未逾五年，稅率35%。
中區國稅局彰化分局強調，不動產交易日係以「所有權移轉登記日」為準，不是簽訂買賣契約日。為避免房地合一稅2.0課稅，應提早送件，以確保地政事務所人力能於6月30日完成登記作業。
中區國稅局表示，現行交易105年1月1日以後取得之房地，持有期間一年內房地，課徵45%；超過一年未逾兩年，稅率35%；超過兩年未逾十年，稅率20%；持有超過十年，稅率15%。
7月1日上路的房地合一税2.0，延長個人短期交易房地適用高稅率的持有期間，居住者個人交易持有兩年以內房地，稅率45%；持有房地超過兩年、未逾五年，稅率35%；持有超過五年以上者，則維持原本稅率20%或15%。
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