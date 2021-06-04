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農地變更為住宅用地但仍農用 國稅局：可免贈與稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

都市計畫，農地變更地目，但尚未開發，仍繼續維持農業生產，這樣的土地贈與，可以適用免贈與稅？台北國稅局表示，可以，但除了檢具農業使用證明書，還需要檢具都市計畫主管機關的證明。

台北國稅局舉例，贈與人丁先生（化名）申請贈與土地予胞弟，他僅持台北市政府產業發展局核發之「台北市農業發展條例第38條之1土地作農業使用證明書」，單這份證明書不夠。後來，國稅局再向北市府都發局查得該土地使用分區屬住宅區，而細部計畫尚未完成，尚未能准許依變更後計畫用途使用，故符合前揭適用農發條例第38條之1第1項第1款之規定，核准該贈與之非農業用地免徵贈與稅。

台北國稅局表示，農業主管機關核發之農業使用證明書有二類，一類為對農業用地核發「農業用地作農業使用證明書」，另一類為對農業用地經依法律變更為非農業用地核發「農業發展條例第38條之1土地作農業使用證明書」。

 遺產及贈與稅法第20條第1項第5款規定，作農業使用之農業用地及其地上農作物，贈與民法第1138條所定繼承人者，其土地及地上農作物價值全數不計入贈與總額。民眾據此申請不課徵贈與稅，如取得屬「農業發展條例第38條之1土地作農業使用證明書」，應再檢附由都市計畫主管機關出具的文件。

官員說，都市計畫主管機關出具符合農發條例第38條之1第1項第1款或第2款規定文件有兩種，（一）依法應完成之細部計畫尚未完成，未能准許依變更後計畫用途使用者；或（二）已發布細部計畫地區，都市計畫書規定應實施市地重劃或區段徵收，於公告實施市地重劃或區段徵收計畫前，未依變更後之計畫用途申請建築使用者，始得適用不計入贈與總額免徵贈與稅。

農業 都市計畫 贈與稅 國稅局 區段徵收

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