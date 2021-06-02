未辦繼承登記不動產加速處理 國產署：直播標售

疫情嚴峻，但財政部國產署要「加速」逾期未辦繼承登記不動產標售作業，仍委託台灣金服公司辦理，國產署副署長游適銘說，採直播標售。

現公告標售中為南投縣及台中市不動產，其中南投縣部分65宗將於6月3日開標、台中市部分40宗將於6月11日開標。台灣金服設立「國產署專區」，有意者可以上網查詢。游適銘指出，南投縣有列標的案件，底價金額都不大，有幾萬元的，最高也就幾十萬元。

國產署中區分署今年以來截至5月26日止，已列標八批次，共列標360宗，標脫108宗。游適銘表示，標脫率約三成。

國產署表示，國產署要標售未繼承不動產，整個流程其實很長，依土地法第73條之1規定，土地或建築改良物自繼承開始之日起逾一年未辦理繼承登記者；再來，經地政機關查明後，公告繼承人於三個月內聲請登記；逾期仍未聲請者，由地政機關列冊管理15年；如果到期仍未聲請登記，地政機關將移請國產署公開標售。

國產署標售了之後，游適銘說，不是說繼承人就不能繼承了，只是只能領現金。標售所得價款會在國庫設立專戶儲存，繼承人得依其法定應繼分領取。

國產署說，累計截至109年底，標脫4,021宗不動產，標脫金額37億985萬餘元。