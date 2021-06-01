政府帶頭紓困 資誠提出數位化二方向

政府為疫情投入大筆預算，不過資誠聯合會計師事務所今（1）日提醒，包含特定形態的稅務申報作業、貸款融資流程等，目前仍仰賴紙本實體送件，建議政府除了提出紓困預算之外，也要在各項行政作為上，為數位化增加彈性配套。

資誠會計師蔡晏潭表示，立法院已在本周三讀通過修正《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，本次修法的二大重點，分別是提高紓困振興特別預算總額至8,400億元，並且延長條例施行期限至明年6月30日止，然而近期本土疫情對國內經濟的衝擊，已經不再只是錢的問題。

蔡晏潭表示，進入三級或接近四級防疫之狀態，民眾自主性封城而減少流動，傳統的政府運作方式，以及商業運作模式，將面臨能否及時因應的挑戰。換言之，即使本次修法再增加四倍的經費預算，但如何能及時讓企業或者民眾得到實質，或讓企業順利運轉才更是關鍵。

譬如網路稅務申報，目前就已面臨不少挑戰，蔡晏潭指出，雖然財政部已經提供所得稅網路稅務申報系統，但並非全面適用，包含採連結稅制申報、特殊會計年度稅務申報（即年度結束日非12月31日的企業）、 營業代理人代填申報，還有部分無法轉檔的租稅減免申請等，上述情況皆是目前推行稅務網路申報的挑戰。

蔡晏潭表示，企業最需要的融資環境，也面臨流程數位化的挑戰，服務能否開放線上申請？如何進行身分認證？正因為企業貸款的線上申請，涉及《洗錢防制法》當中所規範的最終受益人確認，因此線上對保的挑戰性頗高。