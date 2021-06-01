快訊

死亡案例變少不合理！聯醫醫師爆：忠孝院區不少通報死亡尚未公布

5搶1／中華隊集訓基地找到了 3日施打疫苗後前進斗六

政府帶頭紓困 資誠提出數位化二方向

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

政府為疫情投入大筆預算，不過資誠聯合會計師事務所今（1）日提醒，包含特定形態的稅務申報作業、貸款融資流程等，目前仍仰賴紙本實體送件，建議政府除了提出紓困預算之外，也要在各項行政作為上，為數位化增加彈性配套。

資誠會計師蔡晏潭表示，立法院已在本周三讀通過修正《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，本次修法的二大重點，分別是提高紓困振興特別預算總額至8,400億元，並且延長條例施行期限至明年6月30日止，然而近期本土疫情對國內經濟的衝擊，已經不再只是錢的問題。

蔡晏潭表示，進入三級或接近四級防疫之狀態，民眾自主性封城而減少流動，傳統的政府運作方式，以及商業運作模式，將面臨能否及時因應的挑戰。換言之，即使本次修法再增加四倍的經費預算，但如何能及時讓企業或者民眾得到實質，或讓企業順利運轉才更是關鍵。

譬如網路稅務申報，目前就已面臨不少挑戰，蔡晏潭指出，雖然財政部已經提供所得稅網路稅務申報系統，但並非全面適用，包含採連結稅制申報、特殊會計年度稅務申報（即年度結束日非12月31日的企業）、 營業代理人代填申報，還有部分無法轉檔的租稅減免申請等，上述情況皆是目前推行稅務網路申報的挑戰。

蔡晏潭表示，企業最需要的融資環境，也面臨流程數位化的挑戰，服務能否開放線上申請？如何進行身分認證？正因為企業貸款的線上申請，涉及《洗錢防制法》當中所規範的最終受益人確認，因此線上對保的挑戰性頗高。

洗錢防制法 疫情 資誠

延伸閱讀

軟性封城下「最耐不住遠距離」容易感情生變的星座TOP5

鴻準：將推電動車與機器人兩大新業務 目標三率三升

落實紓困不只是錢的問題 資誠點出兩大挑戰

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

相關新聞

賣大陸公司也要課土增稅？陸新制為企業重組解套

在中國大陸出售公司，也可能像我國房地合一2.0一樣，被視為不動產交易而課重稅，安侯建業聯合會計師事務所今（1）日指出，大...

未辦繼承登記不動產加速處理 國產署：直播標售

疫情嚴峻，但財政部國產署要「加速」逾期未辦繼承登記不動產標售作業，仍委託台灣金服公司辦理，國產署副署長游適銘說，採直播標...

財政部公告 CRS申報期限展延一個月至8月2日

財政部最新公告，因應新冠肺炎疫情影響，財政部公告109年度稅務用途金融帳戶（CRS）資訊申報期間，從原本為今年6月1日至...

稅務違章五大樣態 別輕忽

財政部中區國稅局表示，去年運用稅務資料庫選案查核，最常查獲的違規以營業稅、個人綜合所得稅為大宗，兩者就占九成以上，稅局更...

疫外遷出戶籍 稅負從寬認定

許多國人返台行程受新冠肺炎疫情干擾，若超過兩年未入境，戶籍遭強制遷出，民眾擔憂其綜合所得稅、地價稅適用稅率等各項權益恐受...

大陸獵漏 港商補稅2.3億

中國大陸金稅四期查稅技術愈來愈純熟，資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅昨（31）日表示，今年4月才有深圳公司因為將獲利移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。