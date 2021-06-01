賣大陸公司也要課土增稅？陸新制為企業重組解套

在中國大陸出售公司，也可能像我國房地合一2.0一樣，被視為不動產交易而課重稅，安侯建業聯合會計師事務所今（1）日指出，大陸日前發布「17號公告」，針對企業重組、股權轉讓等情形，明訂免徵契稅，預期土地增值稅也可能推出減免配套。

安侯建業稅務投資部執業會計師劉中惠說明，企業進行重組常見態樣包括，合併、分立、改制（如因應上市規劃，從有限責任公司改為股份有限公司）、資產劃轉以及股權轉讓等，上述股權轉讓的過程中，若涉及到土地、房屋權屬移轉，轉入方即可能要交契稅（交易額3%至5%），轉出方則有土地增值稅（增值額30%至60%）的負擔。

劉中惠表示，本次大陸發布的17號公告，明確契稅免徵的幾種情形，目的在於減輕企業和事業單位進行重組可能發生的稅負，其中最吸睛的重點，應是有關股權轉讓的規定：在股權轉讓中，單位、個人承受公司股權，公司土地、房屋權屬不發生轉移，不徵收契稅；未來在土地增值稅方面，也可能會比照配套，一併推出減免政策。

不過針對「名義上是股票、實際上是土地」的交易案件，安侯建業稅務投資部協理任之恒表示，這方面的課稅，一直都存在爭議，稅務總局也曾認定，實質上若屬房地產交易行為，同意地方課徵土地增值稅。

畢馬威中國稅務合夥人鍾國華表示，大陸針對「名股實地」交易案件，目前仍視個案情況處理，前述處理方式尚非各地稅局普遍觀點，畢竟穿透徵收土增稅，有違稅收法定原則，畢竟實質課稅原則的本質，目的還是反避稅，若發生爭議，納稅人可主張交易合理性與正當性。