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財政部公告 CRS申報期限展延一個月至8月2日

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部最新公告，因應新冠肺炎疫情影響，財政部公告109年度稅務用途金融帳戶（CRS）資訊申報期間，從原本為今年6月1日至30日，展延一個月，也就是6月1日至8月2日。

財政部表示，依據CRS辦法，申報金融機構因天災、事變或不可抗力事由遲誤CRS辦法所定申報期間，財政部可視實際情形公告延長申報期間。

財政部表示，由於新冠肺炎疫情影響，金融機構啟動相關防疫措施，反映人力調度趨緊，在原訂6月期間完成申報尚有困難，因此財政部依CRS辦法規定，正式公告延長109年度CRS資訊申報期限至今年8月2日。

財政部呼籲金融機構在營運許可情況下，儘可能提早準備申報資料，並提醒申報109年度CRS資訊相較108年度有三項差異，包括新增應申報英國稅務居住者持有或控制帳戶資訊、應申報全部既有個人與實體帳戶資訊，及採用新版XML檔案申報格式規範。

財政部 疫情 肺炎

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