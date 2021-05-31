國際反避稅多管齊下 KPMG：全球稅務大改革如箭在弦

國際反避稅多管齊下，KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師張芷認為，確立公平且有效租稅制度之重要性於疫後經濟體系中更為彰顯，而隨著拜登加快腳步推進稅改，全球性的稅務大改革亦已如箭在弦。

自歐盟於5月18日發表對於疫後稅務改革措施的展望後，20日隨即就如何打擊濫用空殼公司避稅及優化虧損扣抵兩項議題，頒布具體意見及諮詢；另就最低稅負及促進稅收公平分配兩項重大議題，亦預料有機會在6月4日的G7財長會議中達成初步共識。

歐盟在20日頒布的諮詢文件中，開宗明義表明打擊濫用空殼公司避稅對維護市場透明與完整性、促進公平競爭以至鞏固資本市場及社會經濟體系等方面均攸關重要。諮詢文件提及，雖目前歐盟黑名單制度對制衡避稅天堂暫時有效，惟仍仰賴後續嚴密監控及管理。至於具體優化策略上，歐盟建議從本地立法、指引文件(Soft-Law Instruments)、訂立經濟實質之明確指標以及加強各國之緊密合作與執法等四大策略多管齊下。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師林棠妮認為，此舉在提升反避稅效益之同時，也令願意合規的企業能有據可依；相信在經濟實質議題經過兩年多的磨合後，歐盟能通過此諮詢文件考慮更多實務操作及問題，訂出較為具體及可行的標準以利企業遵循。

G7財長將於6月4日討論解決龍頭電商之課稅問題，預料拜登提出的15%最低稅負有機會達成共識。然張芷指出，最低稅負只提升企業繳納的實際稅負，但如何分配將是更重要焦點，各國會前亦提出對電子經濟課稅的新模式(亦即BEPS Pillar 1)議題的關注；故此兩項議題的討論將會相輔相成。

張芷提醒，台灣已實行最低稅負多年，且受控外國公司條款最快明年上路，全球實行最低稅負對台商的影響尚有待觀察；另OECD提出的稅收分配方式有別於目前的移轉訂價概念，台商如在國外涉及相關業務，是否會被波及，仍屬未知之數，宜謹慎關注最新發展。

為利企業渡過難關，歐盟亦致力優化目前的虧損扣抵處理，並於20日正式建議，一改目前僅能用作以後扣抵的方式，允許企業將2020年度的虧損追溯至2019年度的利潤中扣抵；而對於中小型企業更建議放寬至追溯以前三個年度，讓企業及時享受紓困效果。KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部任之恒提醒，台商對於歐洲子公司的稅務遵循務定必須要更加注意，切勿因當年屬於虧損便作便宜行事，錯失了有可能的扣抵甚至退稅政策的利多。

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