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疫情嚴峻 台鐵同意商家緩繳三個月租金、權利金

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
台鐵自強號示意圖。本報資料照
台鐵自強號示意圖。本報資料照

新冠肺炎本土疫情加劇，為降低疫情警戒三級造成的壓力，台鐵今（31）日宣布同意和該局或所轄單位承租業者，可申請緩繳6月至8月的租金及定額權利金，期間也免收滯納金。

台鐵表示，中央流行疫情指揮中心於5月19日宣布全國進入防疫第三級警戒，並在25日宣布警戒再延長至6月14日。

台鐵表示，鑒於本次疫情警戒影響全台各行業，為降低承租人之經營壓力，同意與該局或轄屬單位簽訂租賃（或促參）契約的承租業者，得以書面方式提出申請緩繳今年6月至8月（三個月）應繳納租金及定額權利金，可延長至2021年9月底前繳納。

台鐵說明，延長期間免收滯納金，倘已收取的滯納金，無息退還，另外，若承租人屬於得招商經營業者（須檢附承諾書），也要求該承租人務必給予其招商店家相同或優於前開條件的緩繳期間，以期共同渡過難關。

台鐵表示，感謝承租業者在本次疫情衝擊下，能夠積極配合指揮中心各項防疫措施，台鐵後續將持續配合中央政府紓困政策及措施，予以業者協助，期能達成雨露均霑、共渡難關。

台鐵 疫情

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