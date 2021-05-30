今年公共建設招商 可望釋1,900億元商機

新冠疫情雖暫時未歇，但政府推動民間投資公共建設動能仍在持續。財政部促參司透露，截至目前為止，今年公共建設招商大會可望釋出公建商機達99件、合計民間投資金額達1,900億元，已超越去年的72件、1,800億元。

財政部每年約在7、8月間盛大舉辦公建招商大會，釋出當年度下半年到次年度上半年招商案件，而疫情升溫下，官員表示，財政部內部正沙盤推演各種備案，例如分區座談、線上招商等方式，不過尚未確定，也須視疫情發展而定。

促參司盤點至今，今年招商大會預計釋出的商機已達99件、1,900億元。其中共有七案是民間投資金額在100億元以上的大案。

官員表示，其中最大案是由台北市捷運工程局主辦的「捷運萬大線金城機廠用地土地開發案」，投資金額達220億元。據悉，金城機廠基地面積近12公頃，位於板橋、中和及土城交界，未來上方將興建8.7萬坪的集合住宅及商辦。

第二大案則是交通部港務公司推出的「台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案」，位於台中港北側，可作辦公設施、展覽館或購物中心及商場等，民投金額約120億元。

第三大案也是交通部港務公司主辦的「基隆港旅運複合商業大樓案」，民投金額近105億元。此案位於基隆火車站北口精華地段，將引進零售、餐飲、觀光設施等，可望成為台灣國際級新地標。

剩餘四件大案，投資規模皆為100億元，其中三案是由高雄市政府推出，推案相當積極，包括舊左營國中及周邊土地都更案、前金區七賢國中舊址公辦都更案、環保局南區綠能發電示範廠BOT案；另一案則是交通部鐵道局推出的高鐵桃園車站事業發展用地開發經營案。

官員表示，由於公共建設多為長期投資，等標期也較長，目前尚未明顯觀察到公建投資受疫情影響，也期待今年持續引資到公建，官民共同拚經濟。

為促進民間以促參方式投資公共建設，財政部已研擬修正促參法，主要有擴大案源、納入政府有償取得公共服務機制（PFI）、新增公正第三方調解機制等三方向，預計下會期送立法院審議。

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