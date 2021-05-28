房地合一2.0子法規預告 特殊信託、外資採就源扣繳

配合7月1日房地合一稅2.0版上路，財政部今（28）日預告《各類所得扣繳率標準》相關條文修正，賦稅署指出，本次修正重點是針對二項樣態，首先是將特殊型態信託案件納入，其次為滾動修正外資交易我國房地，就源扣繳相關規定。

賦稅署官員表示，今年7月1日房地合一稅2.0就要上路了，為盡快讓法制作業完備本次預告修正所得扣繳率標準，預告期僅僅七天，隨後便將公布實施。

官員指出，房地合一稅的相關規定，多數是在《所得稅法》本法當中進行規範，不過針對幾項比較特殊的對象，其課稅對象未必適用原有稅制，因此會涉及就源扣繳的規定。

此次修正的第一種對象，在於扣繳標準第8條，有關特殊型態的信託案件，官員表示，坊間信託樣態多元，像是部分高資產階級進行財產信託時，可能會將受益人，指定給當時尚未出生的小孩；或是家族企業信託，可能會設定受益條件，達到委託人設定的績效者，未來才能成為受益人。

官員指出，此類情形稱為「受益人不特定」或「尚未存在」，在此種情況中，受託人基於管理義務而處分房地產時，還無法確定未來真正的受益人是誰、該如何課稅，因此相關所得便不採申報制，而是由受託人就源扣繳房地合一稅，此條修正影響的，主要大多是擔任受託人的信託業者。

第二項影響對象，則是針對外資、外國人，官員表示，房地合一稅2.0規定，非我國稅務居民者，無論是個人或企業，交易我國房屋、土地時的所得，也要課徵35%或45%所得稅。

因此扣繳辦法亦滾動修正，官員表示，包括稅籍不在台灣的外國個人、總機構在境外的營利事業，以及在台居留未滿183天的中國大陸地區人民、法人、團體或其他機構，課徵房地合一2.0的方式，皆採就源扣繳。

官員表示，稅率的部分，上述非我國稅務居民者，持有房地二年內出售房地，課徵45%所得稅，持有房地超過二年以上，出售時稅率才可降為35%。

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