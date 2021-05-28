未檢附國稅局核發證明 公司不能辦二親等間股權移轉
財政部高雄國稅局表示，公司辦理股權移轉登記，若屬二親等親屬間的移轉，股東沒有檢附國稅局核發的相關證明書，依法不得逕為移轉登記。逕為移轉登記會被處以罰鍰，將造成公司無謂的損失。
高雄國稅局指出，公司往往認為是股權買賣無涉贈與稅，或贈與價值未達贈與稅免稅額220萬元，而未通知當事人檢附贈與稅相關證明書，即逕為移轉登記，致遭處行為罰。
國稅局提出法條指出，公司辦理股東與二親等親屬間股權移轉登記時，依遺產及贈與稅法第42條規定，應通知當事人檢附贈與稅繳清證明書，或贈與稅免稅證明書，或不計入贈與總額證明書，如為買賣案件，應檢附非屬贈與財產同意移轉證明書。若當事人不能檢附者，不得受理逕為移轉登記，否則將依同法第52條規定，處1.5萬元以下罰鍰。
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