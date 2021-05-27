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海關加強管理海、空運承攬業者 7月起須戴作業證

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

為加強管理，財政部關務署今（27）日表示，自今年7月1日起，海、空運承攬業者要進入海關貨棧等管制區辦理業務時，應配戴海關核發的作業證作為識別，若未配戴或偽造作業證，依規定可處6,000元以上3萬元以下罰鍰。

關務署副署長陳依財表示，過去曾發現有承攬業者利用辦理集貨業務機會，進入海關管制區，藉此進行走私、掉包等違法行為，因此針對貨棧及貨櫃集散站等管制區的進出，有必要進行更妥善的管理。

陳依財表示，關務署今年4月修正《海關管理承攬業辦法》，強化業者管制，規範業者在海關核准登記的貨棧、貨櫃集散站辦理承攬業務時，應配戴承攬作業證，以辨識人員身分，自今年7月1日就要上路。

針對承攬業人員資格，辦法中也有所限制，曾違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《懲治走私條例》、《毒品危害防制條例》或《組織犯罪防制條例》規定，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年者，海關將列為「黑名單」，不予核發作業證。

關務署提醒承攬業者，應妥適篩選在相關場所作業人員，以免遭違法走私案件牽連而影響商譽。

海關 走私 毒品

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