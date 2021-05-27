減稅了！ 財政部調減第2季營業稅 49萬小商家雨露均霑

疫情嚴峻，財政部今（27）日表示，將針對受疫情影響的查定課徵營業人（小商家）主動調減第2季營業稅，4月至6月各月依據疫情嚴重程度進行調減，其中6月針對特定行業可100%調減，等於免稅，其他行業小商家6月也一律減半課徵，可說是雨露均霑，預計第2季全台共49萬家小商家受惠、調減營業稅合計約2.3億元。

中央流行疫情指揮中心今年5月15日宣布自當日起至同年月28日提升雙北地區疫情警戒至第3級，並關閉休閒娛樂場所（包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部等）及觀展觀賽場所（包括展覽場、電影片映演場所、體育館等），隨後在19日宣布全國進入第3級警戒，25日宣布全國第3級警戒延長至6月14日止。

財政部表示，衡酌今年5月中旬起國內疫情日趨嚴峻，各地區國稅局將依營業稅特種稅額查定辦法第3條第1項規定，主動調減受疫情影響查定課徵營業人本年第2季（4月至6月）的銷售額及營業稅額，無論按月、按季查定課徵的小商家，都可受惠。

其中，4月因為國內疫情尚屬穩定，各地國稅局僅針對特殊個案申請核實調減。

而5月方面，針對前述指揮中心強制關閉營業的行業，以及營業性質屬與人近距離接觸的行業，例如理髮業、美容院等，這些特定行業則調減50%，等於是減半課徵；其他行業則一律調減30%。

6月則針對前述特殊行業調減100%，等於是免稅；其他行業則一律調減50%。

財政部官員表示，若有其他特殊情形，例如停業、個案因素，可由國稅局再查明核實調減。

官員指出，預估今年第2季將調減49萬餘家營業人的查定營業稅共約2.3億餘元，幾乎已涵蓋所有小商家。若營業人受疫情影響，無法在規定期限內繳納，也可申請延分期繳稅。

至於第3季是否會比照調減？財政部表示會再視疫情發展滾動檢討。

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