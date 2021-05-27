減稅囉！受疫情影響小店家小商家 4-6月最高營業稅可全免

疫情影響小店家、小商家的生意，財政部表示，已請各地區國稅局主動調減4月至6月小規模營業人及免予申報銷售額營業人的查定銷售額及營業稅額，最低打七折，最高可全免。如有其他特殊情形，包含停業或其他個案，由所在地國稅局查明，核實調減，預估總減稅金額2.3億餘元，49萬多家受惠。

中央流行疫情指揮中心今年5月15日宣布，至28日提升雙北地區疫情警戒至第3級，並關閉歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部等休閒娛樂場所，及展覽場、電影片映演場所、體育館等觀展觀賽場所；5月19日又宣布全國進入第3級警戒；5月25日宣布全國第3級警戒至同年6月14日止。

財政部表示，衡酌今年5月中旬起國內疫情日趨嚴峻，各地區國稅局將依營業稅特種稅額查定辦法第3條第1項規定主動調減受疫情影響查定課徵營業人今年第2季（4月至6月）的銷售額及營業稅額。

財政部說明，考量4月份疫情尚屬穩定，各地區國稅局僅對部分營業人特殊情形個案申請核實調減；5月份就指揮中心強制關閉營業的業別以及營業性質屬與人近距離接觸的行業，如理髮業、美容院、沐浴業等，調減50%；其他行業調減30%。

6月就上述強制關閉營業的業別及營業性質屬與人近距離接觸的行業調減100%；其他行業調減50%；如有其他特殊情形，包含停業或其他個案，由所在地國稅局查明核實調減。

財政部預估，本年第2季（4月至6月）將調減49萬餘家營業人的查定營業稅額計2.3億餘元，該季營業稅將於本年8月1日至10日開徵。受疫情影響之營業人，不能於規定繳納期間(含展延期間)內繳清稅捐者，可依稅捐稽徵法第26條相關規定，申請延期或分期繳納稅捐。

商品推薦