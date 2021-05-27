有公司在電台賣藥欠稅1442萬 國稅局祭管收分期繳492萬

中區國稅局轄內一家公司在廣播電台銷售藥品，漏報銷售額，經查獲補稅裁罰。公司在調查期間即申請解散登記，欠稅金額高達1,442萬餘元。國稅局查獲公司負責人的未成年子女名下有錢，與其資力顯不相當，通知負責人將向法院聲請管收，負責人同意分期繳納，已徵起492萬元。

這家公司把貨款匯入人頭帳戶，隱匿銷售額，被人檢舉，查獲漏報銷售額。在國稅局展開調查後，負責人聽到風聲，公司收起來不做了，申請解散登記，選任第三人為清算人。中區國稅局說，負責人逃漏稅意圖很明顯。

形成欠稅後，中區國稅局移送所轄行政執行分署強制執行，欠稅沒能全數收到。

中區國稅局查核其家人財產狀況，發現該負責人有未成年子女，而他們有來自受託信託財產專戶的利息所得，而且金額達100多萬元。因為未成年，沒謀生能力，所得與年齡顯不相當，中區國稅局將相關資料通報行政執行分署運用，並列為合作追查對象。

分署通知負責人將向法院聲請管收，為免管收，負責人申請分期繳納，每月繳納31萬元，截至109年底計徵起492萬餘元。

中區國稅局指出，對於欠稅1,000萬元以上案件，均專案持續管控，全力配合行政執行分署追償。

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