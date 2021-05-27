幫人牽線買賣房地佣金酬勞怎報稅？ 國稅局這樣說
去年房地產交易熱絡，有民眾詢問南區國稅局，親友拜託代為尋找合適的不動產物件，成交後酬謝仲介費，這種「個人房仲」並無隸屬房仲公司，收取的仲介費是否要課稅？國稅局答復，要稅，要併入個人綜合所得申報，可按仲介費八成計所得。
國稅局表示，佣金收入可以扣除成本及必要費用計算所得，但是個人不像專業仲介和公司，可能沒有設帳保存憑證，那麼可以採設算。
仲介所得屬執行業務所得，如果採設算，可以適用財政部核定的執行業務者費用標準，仲介屬「一般經紀人」，109年度核定的一般經紀人費用率是20%，亦即仲介費扣兩成為費用，八成計所得。
2021報稅眉角
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