疫情升溫 國產署：上半年權利金、地租減收兩成

因應新冠肺炎疫情，全國三級警戒期間延長，財政部國產署今（26）日表示提出三大紓困措施，包括減收租金、補正期不計三級警戒期間、租金緩繳等，希望減輕民眾負擔。

國產署表示，今年上半年租金（含委託經營或設定地上權案的經營權利金或地租）減收兩成，減輕民眾及企業負擔；此外國產署受理各項國有地申請承租、承購等，或辦理標租標售案件等情形，已通知民眾限期補正、通知繳款等，就中央流行疫情指揮中心公布的三級警戒期間均不計入前述限辦期間。

此外，國有非公用不動產出租及設定地上權案件，繳款期限為今年5、6月底及7月5日者，國產署主動延長繳款期限至7月底，延長期間免計收違約金及遲延利息。

另考量全民防疫，降低群聚感染風險，國產署也呼籲相關案件仍在繳款或補正期限內之民眾，第三級警戒期間不計入限辦期限，國產署各分署（辦事處）將主動就案件限辦期限予以展延，請民眾於解除警戒後再辦理繳款、補正或訂約事宜，以減少外出安心防疫，如有處理需要，也可考慮採通訊方式辦理。

國產署表示，上述紓困措施已由該署各分署（含所屬辦事處）主動辦理，無須由民眾提出申請。民眾如有任何疑問，可電洽該署各分署諮詢窗口。

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