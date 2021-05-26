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減稅了！電動車免牌照稅優惠擬延長四年

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

減稅了！電動汽機車免牌照稅優惠，本來僅施行至今年12月底，財政部今（26）日正式預告修正《使用牌照稅法》第5條，延長免稅期限四年，也就是至2025年12月31日止，預告期為30日，預計下會期送立法院審議。

財政部表示，為實現政府綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾使用低污染車輛，賡續扶植國內電動車輛相關產業與建構永續發展環境，因而擬具牌照稅法第5條修正草案，延長免稅期限。

財政部也表示，由於完全以電能為動力的機動車輛免徵使用牌照稅措施將於今年12月31日屆期，考量實施期間延續，攸關民眾權益及相關產業發展，具急迫性，因此預告期間訂為30日。

牌照稅 財政部 免稅

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